ليبيا وفرنسا تبحثان آليات الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، آليات وسبل الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة و️التنفيذ الكامل باتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة 5+5.

وذكر موقع بوابة أفريقيا الإخبارية أن ذلك جاء خلال بيان السفارة الفرنسية لدى ليبيا والتي نشرته مساء اليوم على موقعها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار البيان إلى أن باشاغا كان أكد خلال اجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.