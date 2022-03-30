اتحاد السلاح يعلن عن البعثة الرسمية المشاركة في بطولة العالم للناشئين بدبي

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن اسماء البعثة الرسمية المشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة و 20 سنة، والتي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات خلال الفترة من 2 حتى 10 أبريل.

وتضم البعثة 42 لاعبا بواقع 21 لاعب و 21 لاعبة يشاركون في بطولتي العالم للناشئين والكبار في الثلاث أسلحة.

قائمة اللاعبين:

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كالتالي:

سلاح السيف ناشئين: أحمد هشام السداوي وفارس البغدادي وياسين فوزي خضير.

سلاح السيف ناشئات: ريناد أحمد الدكش وداليا علي ونجوي أحمد نوفل.

سلاح السيف شباب: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام السداوي وإياد معروف.

سلاح السيف شابات: سارة أحمد شومان وزينة أشرف وريناد أحمد الدكش وياسمين علي.

سلاح الشيش ناشئين: عبدالرحمن طلبة وكريم مدحت ومحمد أحمد بهي.

سلاح الشيش ناشئات: ملك حمزة ولجين خالد وجنى إيهاب.

سلاح الشيش شباب: يحيى ماضي ويوسف فوده وعبدالرحمن فوده وعبدالرحمن طلبة.

سلاح الشيش شابات: ملك حمزة ولجين خالد وعائشة عبدالحميد وعليا وائل.

سلاح سيف المبارزة ناشئين: محمود السيد وأحمد محمد حسنين وإسلام إسامة حاشي.

سلاح سيف المبارزة ناشئات: مايا شلش وهنا العراقي ولولوة سليمان.

سلاح سيف المبارزة شباب: محمد السيد ومحمود ياسين ومحمد جابر ومحمود السيد.

سلاح سيف المبارزة شابات: آية شريف وسلمى طارق وهنا العراقي وفرح محفوظ.

الجهاز الفني والإداري

يرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أمين منير وأماني البحيري.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من:

السيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.

ويختتم فريق سلاح الشيش استعداداته للبطولة بمعسكر مغلق بفندق توليب بالإسماعيلية منذ يوم السبت الماضي، كما يبدأ فريق سلاح سيف المبارزة معسكره بنفس الفندق اليوم، فيما اختتم فريق سلاح السيف معسكره يوم الاثنين الماضي.

ويسعى المنتخب المصري إلى الاستمرار في تحقيق الانجازات العالمية وتحقيق نتيجة مماثلة للنسخة السابقة من البطولة.

حيث استطاع منتخبنا الوطني تحقيق إنجاز غير مسبوق في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين، والتي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، حيث كانت حصيلة المنتخب الوطني 5 ميداليات متنوعة.

فقد توج أدهم معتز لاعب سلاح السيف بالميدالية البرونزية في منافسات الشباب، كما حصل فريق سلاح السيف على الميدالية الذهبية لأول مرة في التاريخ، كما حصل محمد ياسين على فضية منافسات سلاح سيف المبارزة شباب وجاء زميليه محمد السيد في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأخيرًا أحرز فريق سلاح سيف المبارزة المركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات الفرق.