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تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 11:03 ص

تعود اليوم الخميس منافسات الدوري الممتاز من جديد، بعد انتهاء التوقف الدولي التي شارك فيها المنتخبات القومية سواء مباريات رسمية أو ودية.

وتستأنف منافسات الدوري الممتاز من جديد، بإقامة ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة الـ22.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب   الساعة التاسعة والربع مساء

إنبي × البنك الأهلي   الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports 2

الإسماعيلي × سموحة  الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports 1


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