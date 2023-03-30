مصرع سائق توكتوك بعد التعدي عليه بآلة حادة في أسوان

لقي شخص مصرعه إثر التعدي عليه بآلة حادة بهدف سرقة التوكتوك الخاص به، مساء اليوم الأربعاء، بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر التعدي عليه بآلة حادة، بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال المحافظة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين أن الجثة لشخص يدعي سيد عبدالله شيخون، يبلغ من العمر 54 عامًا، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وتبين من خلال التحريات أيضًا أنه لقى مصرعه إثر التعدي عليه بآلة حادة، حيث إنه تلقى طعنة نافذة أدت إلى وفاته مباشرة، وذلك بهدف سرقة التوكتوك الخاص به.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.