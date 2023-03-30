رحمة أحمد تشارك متابعيها فيديو من مسلسل الكبير أوي 7: أنابيل ميت عقبة

نشرت الفنانة رحمة أحمد على صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام" فيديو لأحد مشاهدها في مسلسل "الكبير أوي 7".

وكتبت رحمة على الفيديو "أنابيل ميت عقبة"، ويتضمن الفيديو مشهد من المسلسل تقول فيه عبارتها الشهيرة "يا خالي يا عوض ودوني الورشة".

وعلق متابعيها على الفيديو بتعليقات إيجابية، ومنها "حلوة أوي يا رحمة النهاردة"، "أموت وأعرف أنتِ وقفتي الضفاير كده إزاي.. بس الحلقة كانت حلوة النهاردة، أنا حبيت أنابيل، الحلقة تجنن، عسل طول الحلقة ضحك، حبيت أنابيل المصري.. برافو يا رحمة".

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.