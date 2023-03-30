مدير الوكالة الذرية يحذر من وضع خطر في محطة زابوريجيا النووية

وأضاف غروسي، الذي وصل إلى الموقع في عربة مدرعة روسية محاطا بجنود يحملون معدات قتالية كاملة، "يجب أن نتجنب كارثة. أنا متفائل وأعتقد أن هذا ممكن".

لكنه حذر أيضا من زيادة النشاط العسكري حول المحطة النووية وأعرب عن أمله في أن تتفق روسيا وأوكرانيا على مبادئ السلامة، ولفت إلى أن زيارة المصنع كانت "مفيدة للغاية".

وصرح بشكل منفصل لوكالة فرانس برس، أن "الفكرة هي الاتفاق على مبادئ معينة والتزامات محددة بما في ذلك عدم مهاجمة المحطة".

وتتبادل كلا من موسكو وكييف الاتهامات بقصف المصنع، مما زاد المخاوف من وقوع كارثة. وقال جنود روس متمركزون في المصنع لوكالة فرانس برس، خلال زيارة غروسي الأربعاء، إنهم يستعدون لهجوم محتمل من كييف.

وأكد أحد الجنود للصحفيين إن مهمتهم الرئيسية هي، "منع الاستيلاء المسلح" على الموقع من قبل "المخربين" الأوكرانيين.

وتنفي أوكرانيا أي خطط لهجوم مسلح على المحطة.