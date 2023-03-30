محافظ الدقهلية: توصيل المرافق بمنطقة الـ108 أفدنة بتكلفة 360 مليون جنيه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة القيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة الـ108 أفدنة امتداد المنطقة الصناعية بجمصة وأعمال تنفيذ مجمع خدمات الشيخ زايد بجمصة.

وأكد مختار، سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار إليها، موضحا أنه يجري تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضي بمنطقة الـ108 أفدنة تيسيرا على المستثمرين وأصحاب المشروعات وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليون جنيه.

وقال إن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية، وصناعات الأدوية والمنسوجات وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الإنتاج، وإتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية فضلا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال بلغت قيمتها 230 مليون جنيه، فيما يتعلق بشبكة الطرق الداخلية وشبكات الموافق التي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطة الرفع، إضافة إلى تنفيذ سور حول المنطقة.

من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من شبكات الكهرباء، وشبكات المياة والصرف الصحي الداخلية، حيث تم أيضا تنفيذ محطة رفع لخدمة المنطقة وتنفيذ لوحة توزيع الكهرباء وتنفيذ خطوط انحدار بطول 3.5 كيلو متر.

وأضافت أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الطبقة السطحية لمشروع رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، متابعة أنه تم متابعة التنفيذ لأعمال التمهيد بمشروع رصف الطرق بالكامل من خلال ما يتم حاليا من فرد الطبقة السطحية؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.