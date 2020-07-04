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دورات جديدة لتنمية قدرات هيئة التدريس في جامعة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 4:54 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 4:54 ص

ناقش مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، المعوقات التي تقف ضد جهوده، ووضع حلول ومقترحات، فضلًا عن عرض إضافة برامج جديدة؛ لتكون ضمن مصفوفة دورات المركز، وكذلك إضافة برنامج إعداد المعلم الجامعي ليكون ضمن مصفوفة برامج المركز.

وقالت الجامعة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يعد أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة؛ لإكساب المتدربين المعارف، والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة، وحجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.

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