الهلال السوداني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل فريق الهلال السوداني، مساء الأربعاء، تدريباته اليومية في القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت القادم، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال غلى «فيسبوك»، صور من تدريبات الفريق مساء الأربعاء، معلقا عليها: «العمل مستمر بقوة».

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، فيما يكفي الفريق السوداني تفادي الخسارة لكي يتأهل.