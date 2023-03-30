تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عجوز لتحرشه بسيدة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، قرارًا في القضية رقم 13409 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بتأجيل محاكمة 6 أشخاص إلى جلسة 30 أبريل المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل عجوز بسبب تحرشه بسيدة في الطريق العام بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية أحالت المتهمين: شيماء م ف م، وهدى ص إ، وعبدالعزيز م ال م، وناصر م ف ح إ، وصابر ف إ ف ال، ومحمد م ص ال، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمد السيد محمد غزالة، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتبين من أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أن المتهمتين الأولى والثانية قد قامتا بالتعدي على المجني عليه باستخدام قطعة حديدية خاصة بالموازين (سنجة ميزان) فئة 2 كيلو جرام وعصا خشبية، وتعدى عليه المتهم الثالث بقطعة حديدية فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس في مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيق.