نيوكاسل ينتزع فوزا مثيرا على ويست هام في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق نيوكاسل فوزا مثيرا على ضيفه ويست هام 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألكسندر إيساك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، ثم تعادل ويست هام بهدف سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ويست هام هدف التقدم عن طريق محمد قدوس لينتهي هذا الشوط بتقدم ويست هام 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل ويست هام الهدف الثالث عن طريق جارود بوين في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نيوكاسل هدف تقليص الفارق عن طريق ألكسندر إيساك في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وتمكن هارفي بارنس، من تسجيل هدفين متتاليين لنيوكاسل في الدقيقتين 88 والأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفع نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في أربع مباريات.

في المقابل توقف رصيد ويست هام عند 44 نقطة في المركز السابع، متلقيا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في ثمان.