حث مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إسرائيل على السماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع الساحلي.

وجاءت تصريحات لازاريني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا لازاريني الدول إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر المحكمة وإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص في غزة، وأن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم.

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الخميس في أعقاب حكم سابق صدر في 26 يناير الماضي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.