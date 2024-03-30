تركيا تدخل الصمت الانتخابي عشية الانتخابات المحلية

دخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، عشية الانتخابات المحلية المقررة غدا الأحد.



ووفقا للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا حتى الساعة 0021 من يوم الانتخابات، أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضا الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات، باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.



وبداية من الساعة 0021 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 0021 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.



وبحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 0006 من يوم الانتخابات حتى الساعة 0000.



كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.