محافظ شمال سيناء: الجهاز التنفيذي للمحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الجهاز التنفيذي في شمال سيناء في حالة استعداد تام، حيث تم رفع درجة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لضمان راحة المواطنين وسلامتهم أثناء الاحتفالات.

وشملت الإجراءات توفير خدمات الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية، وتعزيز جهود النظافة، بجانب متابعة الأسواق والرقابة على توافر السلع الأساسية، لضمان استقرار الأوضاع خلال العيد.

وأوضح مجاور، أن المحافظة توفر بالتنسيق مع كل الجهات أجواء مريحة للمواطنين خلال احتفالاتهم، موجّهًا بتكثيف جهود فرق الطوارئ لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ خلال العيد، مع التأكيد على استمرار العمل في غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات والتعامل معها فورًا.

كما أعلن محافظ شمال سيناء، أنه سيتقبل المواطنين في ديوان عام المحافظة لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار أيام العيد الثلاثة، في إطار حرصه على مشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وأكد المحافظ، في كلمته لأهالي شمال سيناء، سعادته بالتواجد بينهم خلال العيد، مشيرًا إلى أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا طوال إجازة العيد لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد على أهمية متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات العامة خلال فترة العيد دون أي تعطيل.