 مقتل شخص واحد على الأقل جراء حادث اصطدام طائرة بمنزل في مينيابوليس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص واحد على الأقل جراء حادث اصطدام طائرة بمنزل في مينيابوليس


نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 7:51 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 7:51 ص

قتل شخص واحد على الأقل  بعد تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من ولاية أيوا إلى مينيسوتا بعد اصطدام الطائرة بمنزل في إحدى ضواحي مينيابوليس يوم السبت، حسبما قال مسؤول بالمدينة.

وقالت ريسيكات أديساوجون، المتحدثة باسم بروكلين بارك، إن سكان المنزل لم يصابوا بأذى. لكن المنزل تعرض للدمار.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سوكاتا تي بي إم 7.

وقالت الوكالة إن الطائرة أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار أنوكا كاونتي-بلين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.


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