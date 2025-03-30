ضبط وتحرير 145 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط وتحرير 145 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسماك و"الفسيخ والرنجة" الفاسدة، والمخابز والمنافذ التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها، واستقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة المعروض وصلاحية المنتجات الغذائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد "كدواني"، على أهمية التزام أصحاب المخابز البلدية بتعليمات التشغيل خلال أيام العيد، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها وحملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وتقديم أفضل خدمة تموينية للمواطنين.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تنفيذ عدة حملات موسعة أسفرت عن تحرير 55 محضرًا في مجال الأسواق، تنوعت بين أسماك مملحة فاسدة، و"فسيخ" منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وبيع سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير محاضر لخلط سلع حرة بسلع مدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازة كميات من السولار.

كما تم تحرير 90 محضرًا في مجال المخابز البلدية، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وغياب الميزان السليم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغياب سجل الزيارات، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار تكثيف التواجد الميداني والمرور على المخابز البلدية والأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بالمديرية والإدارات الفرعية، والتي يتابعها بشكل فوري لحل شكاوى المواطنين بصورة عاجلة، وضمان توافر احتياجاتهم من الخبز والسلع بأفضل جودة وبسهولة ويسر.



