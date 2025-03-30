أعلنت نتفلكس عن تحويل فيلم الكارتون الشهير Scoopy doo أو سكوبي دوو، إلى مسلسل حي Live-action مكون من ٨ حلقات، ووصفت الأمر أنه "إعادة تصور حديثة" للكارتون الشهير.

وكانت نتفلكس في شهر أبريل الماضي قد أعلنت عن قيامها بتطوير سيناريو لشخصية الكارتون الشهيرة سكوبي دوو ولكن مازال المشروع قيد العمل عليه.

مغامرات سكوبي دوو هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي كوميدي، وتم إنتاج السلسلة من قبل شركة وارنر براذرز أنيميشن ويتكون من ٣ مواسم و٤٢ حلقة، وتم عرضه لأول مرة في 14 سبتمبر عام 2002 وانتهى في 21 يوليو عام 2006.

وسوف تدور قصة المسلسل الجديد حول صديقين يعثران خلال مخيمهم الصيفي على كلب من الفصيلة الدانماركية الكبيرة والذي من المرجح أن يكون شاهدا على جريمة قتل، وبمساعدة عدد من الأصدقاء ينطلقون في رحلة لحل القضية التي توقعهم في مشكلات كبيرة.