مسئولون من كوريا الجنوبية والصين واليابان يناقشون تعزيز التعاون التجاري

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ناقش كبار مسئولي التجارة في كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم الأحد، تعزيز التعاون التجاري بين الدول الثلاثة، وذلك في أول اجتماع ثلاثي وزاري منذ ستة أعوام، يأتي في ظل تصاعد الحمائية والتوترات في سوق التجارة العالمية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد الثلاثي الـ13 بين كوريا الجنوبية واليابان والصين تم عقده في سول، وشارك فيه وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك جيون ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو ووزير التجارة الياباني يوجي موتو.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "في ظل البيئة الاقتصادية والتجارية متسارعة التغيير، يمثل اجتماع وزراء تجارة الدول الثلاثة الأول خلال ستة أعوام أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للدول الثلاثة ولكن أيضا للمجتمع الدولي".

ودعا لبذل الجهود لإيجاد بيئة "مستقرة" للتجارة العالمية من خلال استعادة دور منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزراء الثلاثة في بيان مشترك بعد اللقاء إنهم يدعمون إقرار "نظام تجاري متعدد الأطراف وقائم على القواعد ومنفتح وشمولي وشفاف وغير تمييزي مع منظمة التجارة العالمية".

كما طالب الوزراء بإصلاح منظمة التجارة العالمية لتعزيز مهامها، التي تتضمن المفاوضات والمراقبة والتشاور وتسوية النزاعات.

وجاء في البيان المشترك أن الوزراء اتفقوا على تسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقترحة لتحقيق اتفاقية ذات منفعة متبادلة بالتزامن مع إحراز تقدم بشأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.