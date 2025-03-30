إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه إسرائيل

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه تل أبيب.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "إثر تنبيهات تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، اعترضت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي صاروخاً أطلق من الأراضي اليمنية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتم اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى أراضي اسرائيل؛ وتم تفعيل التنبيهات وفقًا للسياسة.

ويوم الخميس، قال الناطق باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن الجماعة استهدفت مطار بن جوريون وهدفا عسكريا وحاملة طائرات أمريكية، بعدما أعلن جيش الاحتلال اعتراضه صاروخين أطلقا من اليمن.

وقال سريع: "استهدفتِ القوة الصاروخية مطارَ بن جوريون.. بصاروخ بالستي.. وهدفا عسكريا جنوب" تل أبيب.

في وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما الأراضي الإسرائيلية.