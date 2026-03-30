قد يعجبك أيضا

الخطيب يهنئ سيدات الطائرة الأهلي بدوري السوبر والرباعية المحلية

محمد جلال
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 10:30 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 10:31 م

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة دوري السوبر، للمرة الـ«42» في تاريخ النادي والـ31 على التوالي، وتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز بالرباعية المحلية «دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر ودوري السوبر».

وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وتقديم عروض رائعة، وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج بالبطولات الأربع المحلية يضاعف من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق وجهازه الفني، نحو بذل أقصى الجهد استعدادًا لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي الشهر المقبل.

وأكد على أن النجاح الحقيقي هو الاستمرار في حصد الألقاب والنظر دائمًا للأمام لاستكمال المسيرة، وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل الإنجازات.


قد يعجبك أيضا

