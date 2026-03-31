«الثقة والزهق» شيكابالا يقدم نصائحه للاعبي منتخب مصر قبل ودية إسبانيا

قدم محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الكرة المصرية السابق، نصائح للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة إسبانيا.

ويلعب منتخب مصر مع إسبانيا مساء يوم الثلاثاء في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر: "بالتأكيد سندافع أمام إسبانيا، ولكن ميزة اللاعب المصري يؤدي بشكل جيد في المباريات الكبيرة، ويحب خوض المباريات الكبيرة".

وأضاف: "لابد من ثقة كبيرة في أنفسنا، ويجب أن نجيد الدفاع وعند قطع الكرة يجب الاستحواذ وتفادي الكرات الطويلة".

وتابع شيكابالا: "الثقة في أنفسنا مفتاح المباراة".

ثم واصل: "المنتخبات الكبيرة لا تحب الركض خلف الكرة، لذا لابد من الاحتفاظ بالكرة حتى يشعروا "بالزهق".

وأنهى: "ويجب أيضًا ألا نسرع إيقاع المباراة، ويجب أن يكون رأس الحربة "محطة" للقادمين من الخلف مثل زيزو وإمام عاشور ومرموش".