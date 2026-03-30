الصين بصدد فرض عقوبات على برلماني ياباني مقرب من تاكايشي بسبب علاقاته بتايوان

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها بصدد فرض عقوبات على عضو محافظ في مجلس النواب الياباني مقرب من رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، متهمة إياه بـ"التواطؤ مع" الانفصاليين في تايوان، في أحدث واقعة تبرز تصاعد التوترات بين طوكيو وبكين بشأن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن العقوبات تشمل حظر دخول كيجي فورويا إلى الصين، بما في ذلك هونج كونج وماكاو، ومنع أنشطته مع المنظمات والأفراد في الصين، على أن يسري ذلك فورا.

ويرأس فورويا مجلس التشاور البرلماني الياباني- التايواني الذي يضم نوابا من الطرفين، ويزور تايوان بانتظام، وزار عاصمتها، تايبيه، مؤخرا، حيث أجرى محادثات مع رئيسها لاي تشينج تي في منتصف مارس.

ويعد فورويا من الحلفاء المقربين من تاكايشي، حيث كان يتولى قيادة استراتيجية الانتخابات لحزبهما الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، قبل فوز الحزب في الانتخابات في فبراير.

واتهمت الصين فورويا بزيارة تايوان بشكل متكرر على الرغم من معارضة الصين الشديدة، وبـ"التواطؤ مع قوى الانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان."

ودافع فورويا، عن أفعاله، قائلا للصحفيين إن "من الطبيعي تماما" أن تعمل المجموعات البرلمانية على تعزيز الاتصالات بين "الدول" التي تربطها قيم مشتركة.

وقال فورويا، إنه لم يزر الصين منذ عقود وليس لديه أي ممتلكات شخصية في ذلك البلد، "لذا لا أعتقد أن هناك أي تأثير" من العقوبات.

وتشكل هذه الخطوة أحدث مثال على تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو منذ أن أثارت تاكايشي غضب بكين في نوفمبر الماضي بقولها إن أي تحرك عسكري صيني افتراضي ضد تايوان سيشكل "وضعا يهدد البقاء" بالنسبة لليابان ويبرر تدخل القوات اليابانية.