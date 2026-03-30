التعاون الخليجي يندد باستهداف إيران معسكرا للقوات الكويتية

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 4:56 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 4:56 م

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما وصفه بالاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية، والذي أدى إلى إصابة عشرة من منتسبيها.

وأكد البديوي أن هذا الاعتداء الإيراني الغادر، دليل صارخ على نيتها العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون، ويمثل انتهاكاً جسيمًا لسيادة دولة الكويت وتعدياً صارخاً على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعتبر تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وسائلاً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

