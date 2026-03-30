تداعيات الحرب في إيران تلقى بظلالها على قطاع السياحة في اليونان وقبرص

تلقى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على اليونان وقبرص، مع اقتراب موسم الإجازات، حيث يثير الغموض بشأن ارتفاع التكاليف والتطورات الاقتصادية مخاوف في قطاع الفنادق.

وفي أثينا، يرصد ممثلو القطاع، تباطؤا ملحوظا في الحجوزات.

وقالت وكالات السفر والفنادق، إن الكثير من الراغبين في قضاء العطلات يشعرون بالتردد وينتظرون لمعرفة كيف سيتطور الوضع.

وتحدثت وزيرة السياحة اليونانية أولجا كيفالوياني الأسبوع الماضي عن العبء النفسي الناجم عن الحرب، مشيرة إلى أن من يرغبون في قضاء العطلات ربما يركزون على المقاصد التي تعد آمنة، بما في ذلك اليونان، التي تقع بعيدا من منطقة الأزمة الحقيقية.

وعلى النقيض، تعد قبرص، قريبة من منطقة الصراع، وتتضرر من تداعياتها بصورة مباشرة، وفي مطلع الشهر الجاري، ضربت طائرة مسيرة إيرانية قاعدة اكروتيري الجوية البريطانية بالقرب من ليماسول، مما تسبب في ضرر محدود.

وأقرت الحكومة في نيقوسيا، حزمة بقيمة 200 مليون يورو (230 مليون دولار) للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط.