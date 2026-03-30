الإثنين 30 مارس 2026 2:46 م القاهرة
الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024

فيسبادن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 2:39 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 2:39 م

أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، استنادا إلى بيانات أولية بارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.7% في مارس الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مقارنة بـ1.9% في فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أعلى مستوى لمعدل التضخم في ألمانيا منذ أكثر من عامين، عندما وصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.9% في يناير 2024.

وذكر المكتب، أن قطاع الطاقة في البلاد شهد قفزة سعرية لافتة في مارس الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا هو الارتفاع الأول في أسعار الطاقة منذ ديسمبر 2023.

كما سجلت أسعار الخدمات (مثل المطاعم والسفر) زيادة بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% عما كانت عليه قبل عام.

