الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024

أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، استنادا إلى بيانات أولية بارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.7% في مارس الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مقارنة بـ1.9% في فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أعلى مستوى لمعدل التضخم في ألمانيا منذ أكثر من عامين، عندما وصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.9% في يناير 2024.

وذكر المكتب، أن قطاع الطاقة في البلاد شهد قفزة سعرية لافتة في مارس الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا هو الارتفاع الأول في أسعار الطاقة منذ ديسمبر 2023.

كما سجلت أسعار الخدمات (مثل المطاعم والسفر) زيادة بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% عما كانت عليه قبل عام.