الحكومة اليمنية ترحب بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية -اليوم الخميس- بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" - إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاون هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني.

وأضاف البيان أن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار.