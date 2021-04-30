محافظ شمال سيناء: البردويل وفرت الأسماك بأسعار مناسبة

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن بحيرة البردويل وفرت الأسماك بأسعار مناسبة فى أسواق المحافظة.

وأشار المحافظ - في تصريح له اليوم الجمعة- إلى أن أسماك بحيرة البردويل تتمتع بسمعة كبيرة محليًا وعالميًا.. موضحًا أنه تم افتتاح الصيد فى المسطح المائي للبحيرة يوم الإثنين الماضي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وذلك عقب فترة منع الصيد لتكاثر الزريعة ونمو الأسماك الصغيرة.

وأشار شوشة إلى أن انتاج البحيرة خلال الأيام الماضية بلغ 245 طنًا من أسماك الدنيس والموسى والبوري والقاروص، علاوة على كميات من الكابوريا، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك فى الأسواق بعد نزول الانتاج الجديد إلى الأسواق.

يذكر أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي، وهي: مرسى أغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا.. حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، وأن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صياد، إلى جانب 1000 شخص آخرين من العمالة المرتبطة بها .