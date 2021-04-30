 ضبط أكثر من 100 شيشة خلال حملة مكبرة على مقهي وكافيهات مطروح - بوابة الشروق
الجمعة 30 أبريل 2021 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

ضبط أكثر من 100 شيشة خلال حملة مكبرة على مقهي وكافيهات مطروح

أحمد سباق:
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:49 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:49 م
قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة على ١٢ مقهى وكافية، أسفرت عن ضبط أكثر من ١٠٠ شيشة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الأجهزة الرقابية بمشاركة شرطة المرافق، شنت حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبد الناصر، وتم تحرير المخالفات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.

وأردف أن الحملات المكبرة أزالت الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك