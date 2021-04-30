ضبط أكثر من 100 شيشة خلال حملة مكبرة على مقهي وكافيهات مطروح

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة على ١٢ مقهى وكافية، أسفرت عن ضبط أكثر من ١٠٠ شيشة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الأجهزة الرقابية بمشاركة شرطة المرافق، شنت حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبد الناصر، وتم تحرير المخالفات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.



وأردف أن الحملات المكبرة أزالت الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.