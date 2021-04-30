وزير الخارجية التونسي يبحث مع رئيسة مجلس النواب الإسباني سبل التعاون المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الخميس في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى اسبانيا، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني ماريتكسال باتات لامانيا سبل التعاون المشترك.

واتفق الطرفان على إعطاء دفع جديد للتعاون البرلماني بين البلدين، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشادت رئيسة المجلس بالتجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي.. معربة عن استعداد بلادها لمواصلة دعم هذه التجربة الفريدة والمساهمة في مزيد من ترسيخ مسارها ومبادئها.

من جانبه، أكد الجرندي أن الخيار الديمقراطي أصبح من الثوابت الراسخة التي لا رجعة عنها، مبرزا عزم تونس على المضي قدما في استكمال البناء الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية.