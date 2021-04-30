تركيا: استمرار عمليتي مخلب البرق والصاعقة ضد الإرهابيين شمال العراق

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أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار العمليات ضد الإرهابيين وتدمير الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة المضبوطة خلال عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، المتواصلة شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال البيان: "كما تتواصل عمليات الكشف عن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وتدميرها".

ونشرت الوزارة مقاطع مصورة للمخابئ والمغارات والذخائر التابعة للإرهابيين. ​​​​​​​

كان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار قد أعلن يوم الأحد الماضي تحييد 31 إرهابيا، وضرب 1132 هدفا بالمدفعية، إلى جانب 120 هدفا عبر الغارات الجوية خلال عمليتي مخلب البرق والصاعقة اللتين اطلقتهما انقرة في 23 أبريل الجاري في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.