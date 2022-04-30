شؤون المسجد النبوي: توزع أكثر من 200 ألف عبوة زمزم ليلة 29

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كثفت إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها ليلة 29 من شهر رمضان المبارك وذلك في سبيل خدمة الزوار والمصلين بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أنه جرى توفير مياه زمزم لجميع الزوار والمصلين في المسجد النبوي، من خلال الحافظات الثابتة، والعبوات ذات الاستخدام الواحد، كما جرى تجهيز نوافير الشرب الموجودة في الساحات لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.

ووزعت الإدارة، أكثر من 200 ألف عبوة زمزم اليوم بمعدل استهلاك يصل إلى 250 طناً كم جرى تجهيز 18 ألف حافظة يتم تعبئتها من 8 مواقع، و70 عربة لتوزيع حافظات زمزم و10 مقطورات لنقل الماء في الساحات و7 عربات كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي و1209 نافورات شرب في الساحات.

ومن جهة أخرى، كثفت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان من خلال الاستفادة من 2192 متطوعاً ومتطوعة في المسجد النبوي الشريف.

وعملت الإدارة على توزيع المتطوعين حسب اختصاصهم بمختلف المجالات كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات والمساندة بالتنظيم وتبخير وتطييب المسجد النبوي والإسعافات الأولية.

وبلغ عدد الجهات المشاركة 18 جهة منها إمارة منطقة المدينة المنورة وأمانة المدينة وإدارة التعليم بالمدينة والمنصة الوطنية للعمل التطوعي بمجموع ساعات تطوعية بلغ 9335 ساعة خلال ليلة ختم القرآن الكريم.

ويأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة المصلين والزوار وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

ومن ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم والتي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين بحيث يجري تبخير كل أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة، أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتأتي تلك الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي السياق، أرفد برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة الفرق الطبية في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ بـ 55 حقيبة إسعافية مجهزة بكافة المستلزمات الطبية، بالإضافة لتجهيزات التموين الطبي بأجهزة السكر والضغط وتموين طبي كافي لتغطية 1000 حالة يوميا خلال شهر رمضان المبارك؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى من المعتمرين ومرتادي الحرم المكي الشريف.