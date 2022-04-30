حملت روسيا، دول الغرب المسؤولية عن اتباع أسلوب خوض الحرب بالوكالة ضدها، محذرة من خطورة التصعيد ضد موسكو في ظل المخاطر القائمة في المجال النووي.

وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن "التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق".

وشدد على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه في وثائق "الخماسية النووية"، منها البيان الذي أعلن فيه في يناير الماضي زعماء روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين عن ضرورة منع الحرب النووية من خلال تقليص مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية بين القوى النووية.

وأعرب عن التزام موسكو الصارم بهذه المبادئ، محذرا من أن الثلاثية النووية الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تنزلق حاليا إلى مواقف أخرى ويحذو حذوها حلف الناتو الذي يقدم نفسه على أنه حلف نووي.