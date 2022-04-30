محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عيد الفطر

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

وشدد القاضي على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل "الصباحية والمسائية" لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات المحافظة، مع ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وكلف مديريتي التموين الطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المحال والأسواق والمحال التجارية والجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بهدف مع التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأمر رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف؛ للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، موجها بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.