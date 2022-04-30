زعيم الحزب البافاري يهاجم المستشار الألماني الأسبق شرودر بسبب علاقاته بروسيا

هاجم زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا ماركوس زودر المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر بسبب علاقاته بروسيا.

وخلال مؤتمر صغير لحزبه في مدينة فورتسبورج، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا، اليوم السبت، إن شرودر "رجل عنيد وعجوز وغريب" ينظر إلى حسابه المصرفي الخاص به باعتباره أهم من سمعة ألمانيا في العالم.

وأعرب زودر، عن اعتقاده بأن شرودر لا ينبغي أن يخرج من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحسب بل يجب عليه إعادة الامتيازات التي حصل عليها كمستشار سابق.

يذكر أن شرودر الذي حكم ألمانيا في الفترة بين عامي 1998 و2005 يترأس مجلس الإشراف والمراقبة على شركة روزنفت الروسية الحكومية العملاقة للطاقة كما يرأس لجنة المساهمين في شركة نورد ستريم للغاز.

ويتعرض شرودر لانتقادات شديدة في بلاده بسبب استمرار علاقاته التجارية مع روسيا وبسبب عدم توجيهه انتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب شنه حربا على أوكرانيا.