نادر قمر الدولة حكما لمباراة سيراميكا والأهلي في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعلن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، تعيين نادر قمر الدولة، لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، التي ستقام على ستاد المقاولون العرب بالجولة 17 للدوري الممتاز.

ويعاونه نادر قمر الدولة كل من: أحمد حسام وسامي هلهل، ويتواجد محمد يوسف فياض كحكم رابع، فيما سيكون على تقنية الفيديو: محمود الدسوقي ومحمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 13 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك، فيما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وفي نفس الجولة يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ومن المقرر أن يدير هذه المباراة أمين عمر ويعاونه علاء عبد الباسط رجب محمد، وإبراهيم محمد ابراهيم حكما رابعا، فيما سيكون علاء صبري حكم تقينة الفيديو ويعاونه احمد ناجي.

وعلى ستاد الاسكندرية، يلعب لاتحاد مع غزل المحلة ويدير هذه المواجهة الحكم محمد عادل ويعاونه الثنائي نور سعيد احمد عبد المنعم شعبان، ومحمد التابعي حكما رابعا، فيما سيكون محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو ويعاونه ابراهيم محجوب.