أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2022، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير.

ووجه المهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق - في بيان اليوم السبت - بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان في مد ساعات التشغيل بالخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) والخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) خلال أيام العيد.

وقال إن الشركة أعدت جدول تشغيل القطارات خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان مع استمرارها حتى الانتهاء من أجازة عيد الفطر، حيث كانت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحًا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحًا.

وأضاف أنه تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1120 رحلة يوميا بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتي (حلوان - المرج الجديدة) إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي (شبرا الخيمة - المنيب) إلى 610 رحلات، بجانب الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار؛ تيسيرًا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

وأوضح أن الاستعدادات شملت نقاط الإسعاف داخل المحطات لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضا، وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وتابع أن هناك تنسيقًا كاملًا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أية مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور.

ولفتت إلى أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتي تغطي جميع محطات المترو وحركة القطارات بالخط الأول والثاني، وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانًا عند استقلاله.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو من خلال الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثاني.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى بكير أنه منذ تولي المهندس كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

وناشد الجمهور بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، ومن خلال مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات؛ لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مشددا على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.