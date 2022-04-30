أنشيلوتي يدخل التاريخ بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني

دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بوابة التاريخ في عالم التدريب بعد فوزه مع الميرنجي بلقب الدوري الإسباني.

وتُوج ريال مدريد بلقب الليجا للمرة الـ35 في تاريخه بعد أن حقق الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة في المباراة التي أقُيمت اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الـ34.

وأصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يفوز بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى، حيث حقق أول لقب له كمدرب مع ميلان حيث حقق لقب الدوري الإيطالي موسم 2003/2004 وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي موسم 2009/2010.

ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي عندما كان مدربا لفريق باريس سان جيرمان موسم 2012/2013، وفي موسم 2016/2017 تُوج مع فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، قبل أن ينجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال مدريد.

ويأمل أنشيلوتي في مواصلة النجاح مع النادي الملكي ويتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي من الشامبيونزليج يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان الريال قد خسر مباراة الذهاب أمام المان سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الاتحاد.