أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية وتدمير منشآت عسكرية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلا عن تصفية مراكز تجمع من وصفهتهم بـ«المسلحين».

وقال التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، عن سير ما تسميها موسكو بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا بيومها الـ66، إنه تم خلال الليل تدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، بينها مستودعات للذخيرة والوقود، ومركز تجمع عسكري، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

واستهدفت المقاتلات الجوية الروسية، وفق البيان، تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع العسكريين، كما تم قتل ما يزيد عن 120 ممن وصفهم البيان بـ«المتطرفين»، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة.

وأشار البيان إلى تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية؛ موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار.

واستهدفت المدفعية الروسية، 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 35 نقطة قيادة، و41 معقلا، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وفق البيان، 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2، كما تم إسقاط صاروخين أوكرانيين من منظومة Smerch فوق دونيتسك وخاركوف.

في المجمل، أشار البيان إلى أنه منذ بدء العملية تم تدمير 142 طائرة، و112 مروحية، و658 طائرة بدون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و307 قاذفات صواريخ متعددة، و1189 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2492 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

واعتادت روسيا أن تصدر بشكل يومي تقارير عن خسائر أوكرانيا من الحرب، دون أن تعرج إلى خسائر تتلقاها، والتي يتم إعلانها من قِبل سلطات كييف.