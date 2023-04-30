وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت بجامعة أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته للمحافظة؛ لافتتاح عدد من المنشآت بجامعة أسيوط، وتفقد وحضور عدد من الفعاليات وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أيمن فريد حمزة مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل وممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ورحب المحافظ بالوزير، معربا عن سعادته بتواجده بمحافظة أسيوط؛ وذلك لتفقد عدد من المنشآت بجامعة أسيوط، والمشاركة في فعاليات وجلسات وورش عمل، لافتا إلى التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة أسيوط التي تعتبر من أعرق الجامعات المصرية، وهو ما يظهر جلياً في مشاركة الجامعة في المشروعات التنموية والقومية ومعظم الأنشطة والفعاليات التي تحدث على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ أن جامعة أسيوط شريكا أساسيا في عملية التنمية بما تملكه من إمكانيات وكوادر علمية وبشرية، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم للمحافظة ومشاركتها وتنظيمها للأنشطة الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها للمواطن في الصعيد وليس في المحافظة فحسب، مشيراً إلى زيادة عدد الجامعات بالمحافظة -6 جامعات مصرية حكومية وأهلية وخاصة- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لا تقل عن النظم العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ومن المقرر أن تضمن الزيارة تفقد مستشفى الإصابات، وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، فضلاً عن عرض توضيحي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتوقيع بروتوكولات تعاون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بالإضافة إلى عقد جلسة المجلس الأعلى للجامعات، وورش عمل "جانب التوظيف والربط بسوق العمل" و"الابتكار والريادة والأعمال" و"قانون التعليم العالي الموحد"، كما سيتم افتتاح المحلب الآلي بالمزرعة، وزيارة المستشفى البيطري والمدينة الطبية، وزيارة جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.