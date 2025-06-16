هيئة البث العبرية: 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية

قالت هيئة البث العبرية، إن 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، منذ صباح اليوم الاثنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض مسيرتين اليوم؛ الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق، والثانية تسللت إلى جنوب الجولان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها بشأن تسلل طائرات معادية إلى جنوب مرتفعات الجولان الساعة 11:12، اعترض سلاح الجو هدفًا جويًا آخر مشتبهًا به عَبَر الأراضي الإسرائيلية من الشرق».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق؛ تحسبًا لتسلل طائرات مسيرة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبرية، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن انطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات بمناطق: بيسان، وجلبوع، ووادي عارة، وشارون، حيث يتابع سلاح الجو هدفًا جويًا مشبوهًا.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن مسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب، ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقًا.

وأشارت في وقت لاحق، إلى إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.