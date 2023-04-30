وصول طائرة الإجلاء الثانية إلى الإمارات قادمة من السودان وعلى متنها 136 شخصا

وصلت إلى الإمارات طائرة الإجلاء الثانية من السودان، والتي تقل 136 شخصا من الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من تسع دول.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن طائرة الإجلاء الثانية تقل الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الإمارات على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الجهود الإنسانية وقيم الإمارات الراسخة في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وستستضيفهم الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، التزام الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.



يذكر أن طائرة إجلاء كانت قد وصلت أمس السبت إلى الإمارات، تقل عدداً من المواطنين الإماراتيين، ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.