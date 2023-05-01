اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة التكنولوجية في الأقصر

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري رقم 3 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

واستهل المجلس، جلسته بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتهنئة الدكتور محمد رسلان، لتكليفه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، لتكليفه أمينا، ثم التصديق على محضر اجتماع جلسة المجلس السابقة.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، واعتماد الأعداد المقترح قبولها بجامعة طيبة التكنولوجية خلال العام الجامعي المقبل 2023/2024، واعتماد رسم استخراج المستندات المطلوبة للطلاب من إدارة شئون التعليم والطلاب.

كما وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 17 مايو حتى 7 يونيو المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على قبول بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة للجامعة.