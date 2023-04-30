محافظ أسيوط يطمئن على سير عملية الحصاد وتوريد محصول القمح بمركز أبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال حصاد محصول القمح بمدينة أبوتيج؛ للاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر.

والتقى المحافظ، بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول موسم 2023، وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ورافقه خلال الجولة التفقدية، النائب عادل حجازي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية.

وتابع محافظ أسيوط، أعمال حصاد محصول القمح وتجميعه؛ تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الجولة – تقديم الدعم لهم وتسهيل الإجراءات لتوريد المحصول للشون والصوامع وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، وتجهيز أكثر من 28 مركز تجميع تشمل: "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بالمراكز والمدن، والتي بدأت في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس 2023، وتقديم التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأشار إلى استلام الاقماح من المزارعين بسعر 1500 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

ووجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء؛ لتكثيف أعمال المتابعة لحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل العقبات أمام المزارعين.

وكلف بالتنسيق مع مسئولي التموين والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى؛ للانتهاء من التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزارعين.

وكشف عن استمرار جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح والمرور الدائم؛ لمتابعة عملية تسليم الأقماح، وتفقده لبعض أماكن تجميع المحصول بالصوامع والمطاحن؛ للاطمئنان على تذليل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك؛ حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

والتقى المحافظ، بعض الأهالي والمزارعين بمدينة أبوتيج، وحثهم على الاهتمام بالأرض الزراعية والحفاظ عليها من البوار، وعدم التعدي عليها بالبناء أو التجريف، وتعظيم الاستفادة منها بزراعتها بمختلف المحاصيل الغذائية والخضر والفاكهة؛ لتوفير الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن محصول القمح يسلم لأكثر من 28 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع.

وأشار إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح، وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيرًا أمام الشون، عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بجميع الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، وتقديم التسهيلات والحوافز للمزارعين.