أوسوريو يجهز فتوح للمشاركة أساسيا مع الزمالك في السوبر

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تلقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أنباءً سارة بتعافي أحمد فتوح الظهير الأيسر من الإصابة التي لحقت به، وتسببت في غيابه عن المشاركة في المباريات الفترة الأخيرة.

وانضم فتوح للتدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، في انتظار حسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة بحسب ما يراه الجهاز الفني.

ويرغب أوسوريو في الاعتماد على فتوح بشكل أساسي خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، خاصة في ظل عدم وجود بدائل أخرى لإصابة محمد عبدالشافي.

ويخطط أوسوريو أيضا لأن يكون اللاعب الشاب حاتم سكر ضمن خيارات الجهاز الفني للمشاركة كبديل، بحسب الحالة الفنية والبدنية التي سيكون عليها فتوح خلال المباراة.

ويتقابل الزمالك مع الأهلي في الخامس من مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.