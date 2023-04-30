الرئاسة عن موقف مصر من أحداث السودان: نشعر بالحزن والألم وليس فقط بالقلق

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مصر لديها موقف واضح تجاه الأوضاع في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامي قصواء الخلالي على قناة «cbc»، مساء الأحد، أن الموقف المصري لا يقتصر على الشعور بالقلق لكن شعور بالحزن والألم مما يصيب السودانيين.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد خلال جميع المباحثات التي أجراها منذ اندلاع الأزمة، أن هناك الملايين من السودانيين الذين يعيشون في مصر كضيوف مكرمين، وأن مصر لا تفرق بين كل ضيوفها من دول عربية شقيقة في المعاملة والحصول على خدمات مثل المواطنين المصريين رغم ما يفرضه ذلك من أعباء.

ولفت إلى أنّ مصر لا تستخدم ذلك في أي إطار إلا في مسار دعم جهود حل الأزمات في تلك الدول التي أدّت إلى هذه الأوضاع.

وأوضح أنّ ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي هو المساعدة في التنمية وتسوية المشكلات الجذرية في الدول التي بها أزمات حتى تنتفي الأسباب التي تدفع مواطني هذه الدول للهجرة أو اللجوء.