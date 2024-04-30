ضبط مركز علاج طبيعي وعيادة جلدية بهما أدوية وأجهزة طبية غير مرخصة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور على مركز للعلاج الطبيعي يحتوي على أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وجهاز لشد الوجه وترهلات الجلد وغير مسموح باستخدامه في العلاج الطبيعي، علاوة على ضبط عيادة لعلاج الأمراض الجلدية بها أدوية "غير مرخصة" خاصة بالشعر والبشرة والتخسيس الموضوعي، وأدوية أخرى مجهوله المصدر وجهاز ليزر ذا تردد عال غير مرخص، فضلا عن ضبط عيادة أسنان تحوي جهاز أشعة غير مرخص؛ ما يعرض المرضى للخطر، وتم عمل المحاضر اللازمة تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت.

شارك في الحملة كل من الدكتورة نورهان طه، والدكتور مايكل أشرف مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.