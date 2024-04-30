وفد مهندسي الإسكندرية يزور معرض تكنولوجيا تنقية وتحلية ومعالجة مياه الصرف

زارَ وفد نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة، برئاسة المهندس مينا ميلاد، اليوم الثلاثاء، المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، في نسخته الثامنة، والذي انعقد على مدار يومين بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد تفقد المهندس مينا ميلاد، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة، أجنحة العارضين، قائلًا: "المعرض به تطورات واسعة وكثير من الأعمال، جرت بالتعاون مع أكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية".

وشملت أجنحة الشركات المعروضات المتنوعة للخبراء والمتخصصين، وصانعي القرار، وواضعي السياسات لمشروعات مياه الشرب والتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، كما ضمت أنماطا متنوعة من التكنولوجيات والأساليب المختلفة التي تعد من التطورات والمستجدات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معالجة المياه وحل مشاكلها في القطاع الصناعي، وفي القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي.

ويُذكر أن المعرض حظيى بمشاركة من معظم دول العالم مثل: "إيطاليا، أمريكا، تركيا، أسبانيا، النمسا، روسيا، النرويج، المجر، الهند، الصين، زكوريا"، بجانب مشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والعالمية، بدعم كل من: وزارة الاسكان، المرافق، المجتمعات العمرانية، ووزارة الانتاج الحربي، إذ يُعد المعرض من المعارض الدولية الهامة للمياه والصرف في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.