فائدة الشهادات وبعض منتجات القروض متغيرة العائد تنخفض تلقائيا بنسبة 2% بعد قرار المركزي

انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% تلقائيا، بعد قرار البنك المركزي الليلة بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بنفس النسبة.

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري "البلاتينية" وشهادة "القمة" التي يصدرها بنك مصر، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 2% لتصل لـ 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو السابق عليه، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.2% في يونيو.

وسجل معدل التضخم العام في الحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، فيما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سالب 0.5% في يوليو مقابل سالب 0.1% في يونيو.

وتوقع المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، كالتغير في الأسعار المحددة إداريا، وتأثيرها على الأسعار المحلية.