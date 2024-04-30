 متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة - بوابة الشروق
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متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:25 ص

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بـ إيقاف قيد الفريق الأبيض لمدة 3 فترات انتقالية قادمة؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح المغربي خالد بو طيب.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: « أزمة بوطيب؟.. حاجة تغيظ وتضايق ومش كرة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك».

وأضاف: «نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب».

وتابع سالم: «ما حدث في 14 قضية لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك أخطاء إدارية فادحة، وكانت تستحق المساءلة القانونية لمسؤولي النادي السابقين».

واختتم بالحديث عن احتفال مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني، قائلا: «مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا،  ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه».


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