متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بـ إيقاف قيد الفريق الأبيض لمدة 3 فترات انتقالية قادمة؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح المغربي خالد بو طيب.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: « أزمة بوطيب؟.. حاجة تغيظ وتضايق ومش كرة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك».

وأضاف: «نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب».

وتابع سالم: «ما حدث في 14 قضية لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك أخطاء إدارية فادحة، وكانت تستحق المساءلة القانونية لمسؤولي النادي السابقين».

واختتم بالحديث عن احتفال مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني، قائلا: «مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا، ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه».