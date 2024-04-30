متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بـ إيقاف قيد الفريق الأبيض لمدة 3 فترات انتقالية قادمة؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح المغربي خالد بو طيب.
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: « أزمة بوطيب؟.. حاجة تغيظ وتضايق ومش كرة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك».
وأضاف: «نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب».
وتابع سالم: «ما حدث في 14 قضية لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك أخطاء إدارية فادحة، وكانت تستحق المساءلة القانونية لمسؤولي النادي السابقين».
واختتم بالحديث عن احتفال مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني، قائلا: «مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا، ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه».