زعيم حزب البيرة النمساوي يخوض الانتخابات البرلمانية

أعلن عازف موسيقي الروك النمساوي والسياسي دومينيك فالتساني ترشحه عن حزبه، حزب البيرة، في الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري.

وأثار فالتساني، واسمه الفني ماركو بوجو، جدلا عندما حصل على ما يربو على 8 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية النمساوية في 2022.

وتتأرجح نسبة تأييد حزب البيرة الساخر، الذي أسسه فالتساني في 2014، بين 5 و 7 % في استطلاعات الرأي.

ويتصدر حزب الحرية النمساوي حاليا استطلاعات الرأي بـ 30 % ،متفوقا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض وحزب الشعب الحاكم.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب النمساوي، الجمعية الوطنية، في أكتوبر على أقصى تقدير.

وأعلن فالتساني في الأساس أنه لن يترشح إلا إذا زاد عدد أعضاء حزبه إلى 20 ألف عضو بحلول نهاية أبريل، وحصل على ميزانية تبلغ 2ر1 مليون يورو (3ر1 مليون دولار).